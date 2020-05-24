З 1,3 тис. українців, які повернулися з 6 країн, тільки один пішов на обсервацію

Після того, як напередодні понад 500 пасажирів прибутку спеціальними авіарейсами з Казахстану, Тунісу, США та Естонії, 1 290 пасажирів прибулиестоні спеціальними авіарейсами з Естонії, Німеччини, Хорватії, Сербії, Барбадосу та Нідерландів 23 травня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби, передають Українські Новини.

"Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" оформили 1 290 пасажирів. Вони прибули літаками з Таллінна (Естонія), Франкфурта (Німеччина), Дубровника (Хорватія), Бєлграда (Сербія), Бриджтауна (Барбадос), Амстердама (Нідерланди) і Рієки (Хорватія)", - сказано в ньому.

Осіб з підвищеною температурою, які прибули в Україну в минулу добу, не виявлено, на погіршення стану здоров'я ніхто з пасажирів не скаржився.

Прибулі громадяни встановили мобільний додаток "Дій вдома" і зобов'язалися перебувати на самоізоляції за вказаними в ньому адресами, один чоловік побажав пройти обсервацію.

Всього за минулу добу прикордонники оформили на в'їзд/виїзд понад 22,3 тис. чоловік.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів планує відновити міжобласні пасажирські перевезення на початку червня регулярні авіарейси - не раніше 15 червня.

18 травня 400 пасажирів прибули в Україну спецрейсами з Казахстану, Німеччини та Італії.

До цього 17 травня 550 пасажирів прибули в Україну спецрейсами з Португалії, Італії, ОАЕ, Іспанії.