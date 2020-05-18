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18 мая 2020, понедельник, 10:28 65
Силовые структуры 2020-05-18T10:45:05+03:00
Українські Новини
За прошедшие сутки в Украину вернулись 550 человек спецрейсами

За прошедшие сутки в Украину вернулись 550 человек спецрейсами

Елена Новикова
Госпогранслужба, Аэропорт
Госпогранслужба. Фото: пресс-служба ГПСУ
Госпогранслужба. Фото: пресс-служба ГПСУ

550 пассажиров прибыли в Украину спецрейсами из Португалии, Италии, ОАЭ, Испании за прошедшие сутки, 17 мая, после того, как 16 мая 184 пассажира прибыли спецрейсами из США, Кипра и Финляндии.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.

"За сутки аэропорт "Борисполь" принял 4 пассажирских специальных авиарейса из Лиссабона, Милана, Дубая и Аликанте. Всего пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили более 550 пассажиров", - сказано в нем.

В обязательном порядке пограничники провели температурный скрининг каждого пассажира.

Лиц с повышенной температурой тела не обнаружено.

Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие.

Все без исключения прибывшие граждане установили мобильное приложение "Дій вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам.

Во время паспортного контроля пограничники проверили правильность внесения прибывшими гражданами необходимой информации в мобильный приложение "Дій вдома".

Всего за прошлые сутки пограничники оформили на въезд в Украину и на выезд из Украины 20,2 тыс. человек.

Как сообщали Українськi Новини, 14 мая 581 пассажир прибыл в Украину специальными и чартерными авиарейсами из Швейцарии, Таиланда, Германии, Азербайджана и Турции.

Также 11 мая 600 украинцев прибыли спецрейсами из Азербайджана, Великобритании, Италии и Израиля.

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