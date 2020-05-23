Лещенко не смог объяснить, как попал в набсовет "Укрзализныци" с космической зарплатой

Член акционерного общества "Укрзализныця" Сергей Лещенко, который задекларировал больше 300 тыс. гонорара в апреле, не смог объяснить, как попал на должность.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Бабель", которое сперва запретил публиковать неотцензурированным.

На вопрос о том, как он попал в набсовет "Укразализныци", Сергей Лещенко ответил, что был конкурсный отбор.

"Мою кандидатуру подали в пакете вместе со Славомиром Новаком, руководителем "Укравтодора" времен Петра Порошенко. Конкурсная комиссия выбрала меня", - сказал он.

По словам Лещенка, он не знает, как попал в этот "пакет". Он добавил, что это конкурсная комиссия собрала заявки, он заполнил документы и отправил их на конкурс.

Кроме того, журналисты издания спросили, повлиял ли на назначение экс-глава Офиса президента Андрей Богдан, давний знакомый Лещенко.

"Поскольку я представитель государства в набсовете, думаю, высшие должностные лица имели право вето в этом вопросе", - ответил он.

Лещенко также не смог ответить на вопрос о том, имели высшие должностные лица право предложить кандидатуру конкурсной комиссии или нет.

Как соощали Українські Новини, Гриценко напомнил Лещенко, как он сократил его интервью 11 лет назад.

Также экс-нардеп Лещенко в апреле получил треть миллиона от американской инвесткомпании.

Кроме того, Лещенко за неполных 4 месяца "Укрзализныця" выплатила уже более 1 млн гривен.