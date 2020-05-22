Экс-журналист Лещенко запретил изданию "Бабель" публиковать неотцензурированный текст интервью с ним

Издание "Бабель" заявило, что член наблюдательного совета "Укрзализныци", экс-журналист и бывший народный депутат Сергей Лещенко запретил им публиковать редакционный текст интервью, предложив взамен подготовить собственную версию.

Об этом говорится в публикации издания "Мы взяли интервью у члена набсовета "Укрзалізниці" Сергея Лещенко. Впервые в истории издания спикер запретил публиковать текст".

Как утверждают в издании, политика и бывшего журналиста-расследователя не устроил тот факт, что отредактированная версия интервью оказалась значительно короче, чем 37 страниц текста, которые наговорил сам спикер.

"Редакция сократила интервью до приемлемых для онлайн-формата размеров, некоторые вопросы объединила, не исказила слова спикера и точно передала суть ответов. Окончательный текст мы выслали на согласование. Согласовать текст Сергей Лещенко отказался, сославшись на то, что разговор был значительно больше и полнее, попросил исходник всей беседы и предложил самостоятельно поработать над текстом. Такое предложение редакция получила от спикера впервые. На предложение редакции указать на неточности, искаженные цитаты или информацию Сергей Лещенко ответил отказом и потребовал предоставить полную расшифровку", - утверждают авторы.

В самом "Бабеле" подчеркнули, что это первый случай, когда им вообще не позволили публиковать интервью.

"Редакция "Бабеля", как и другие СМИ, вынуждена согласовывать тексты интервью со спикерами и в случае невыполнения этой нормы рискует получить судебный иск и денежный штраф. Но герои наших интервью не могут использовать сайт как удобную для них медиа-площадку и самостоятельно "работать с расшифровками" текстов, выдавая их за работу редакции. Они могут указать на фактические ошибки или неточности, искаженные из-за сокращения высказывания, попросить не давать вырванные из контекста фразы", - уточнили в редакции.

В связи со сложившейся ситуацией, "Бабель" опубликовал сами вопросы спикеру, без ответов на них Сергея Лещенко.

Комментариев самого Сергея Лещенко по скандалу вокруг интервью пока не последовало.

Любопытно, что будучи депутатом, именно Сергей Лещенко настаивал на отмене вообще законодательной нормы, которая указывает спикера соавтором интервью и требует согласования с ним текстов ответов. "Работая журналистом, я тоже считал это положение абсурдным. Это элемент цензуры, ведь когда ты садишься давать интервью on the record, ты уже этим фактом даешь согласие на обнародование сказанного. Все западные журналисты, с кем я дружу, в шоке от того, что украинский закон обязывает согласовывать репортера текст разговора с собеседником. Поэтому сегодня в парламенте будет зарегистрирован законопроект об отмене этой нормы о согласовании интервью. По сути, этот закон - против политиков, которые любят переписывать свои интервью и убирать острые абзацы. Посмотрим, чьи интересы победят - журналистов, депутатов. Я на стороне первых", - писал он на своей странице в социальной сети Facebook в 2015 году.