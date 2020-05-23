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23 травня 2020, субота, 18:49 7
Суспільство 2020-05-23T19:00:01+03:00
Українські Новини
Лещенко не зміг пояснити, як потрапив у наглядову раду "Укрзалізниці" з космічною зарплатою

Лещенко не зміг пояснити, як потрапив у наглядову раду "Укрзалізниці" з космічною зарплатою

Елена Новикова
Сергій Лещенко, наглядова рада, Укразалізниця, наглядова рада
Сергій Лещенко
Сергій Лещенко

Член акціонерного товариства "Укрзалізниця" Сергій Лещенко, який задекларував більше 300 тис. гонорару в квітні, не зміг пояснити, як потрапив на посаду.

Про це розповів в інтерв'ю виданню "Бабель", яке спершу заборонив публікувати неотцензурированным.

На питання про те, як він потрапив в наглядову раду "Укразалізниці", Сергій Лещенко відповів, що був конкурсний відбір.

"Мою кандидатуру подали в пакеті разом зі Славоміром Новаком, керівником "Укравтодору" часів Петра Порошенка. Конкурсна комісія вибрала мене", - сказав він.

За словами Лещенка, він не знає, як потрапив у цей "пакет". Він додав, що це конкурсна комісія зібрала заявки, він заповнив документи і відправив їх на конкурс.

Крім того, журналісти видання запитали, чи вплинув на призначення екс-глава Офісу президента Андрій Богдан, давній знайомий Лещенко.

"Оскільки я представник держави в наглядовій раді, думаю, вищі посадові особи мали право вето в цьому питанні", - відповів він.

Лещенко також не зміг відповісти на питання про те, мали вищі посадові особи право запропонувати кандидатуру конкурсній комісії чи ні.

Як соощали Українські Новини, Гриценко нагадав Лещенко, як він скоротив його інтерв'ю 11 років тому.

Також екснардеп Лещенко у квітні отримав третину мільйона від американської інвесткомпанії.

Крім того, Лещенко за неповних 4 місяці "Укрзалізниця" виплатила вже понад 1 млн гривень.

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