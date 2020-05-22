Гриценко напомнил Лещенко, как он сократил его интервью 11 лет назад

Бывший министр обороны Анатолий Гриценко напомнил члену наблюдательного совета акционерного общества "Укрзализныця" Сергею Лещенко о том, как он сократил его интервью, когда был журналистом после того, как Лещенко запретил изданию "Бабель" публиковать неотцензурированный текст интервью с ним.

Об этом Гриценко написал в комментарии под постом Лещенко в социальной сети Facebook.

"Журналисты поступили некорректно, согласен. Надеюсь, теперь Вы поймете свое собственное как журналиста некорректное поведение с интервью, которое вы брали у меня в 2009 году накануне президентских выборов. Когда не включили в финальный текст действительно важные фрагменты о сути государственной политики, интересуясь только межпартийными скандалами и разборками", - написал он.

Также Гриценко посоветовал Лещенко не переживать.

"Я тогда настоял, чтобы ваш избирательно-сокращенный текст лучше не обнародовался вообще. Вы тогда возмутились. На мой взгляд, зря. А сейчас нарвались на тот же бумеранг. Случается). Жизнь продолжается, поэтому не слишком переживайте", - написал он.

Скриншот комментария Гриценко

Как сообщали Українські Новини, экс-нардеп Лещенко в апреле получил треть миллиона от американской инвесткомпании.

Кроме того, Лещенко за неполных 4 месяца "Укрзализныця" выплатила уже более 1 млн гривен.