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  • Гриценко напомнил Лещенко, как он сократил его интервью 11 лет назад
22 мая 2020, пятница, 18:10 304
Политика 2020-05-22T18:17:07+03:00
Українські Новини
Гриценко напомнил Лещенко, как он сократил его интервью 11 лет назад

Гриценко напомнил Лещенко, как он сократил его интервью 11 лет назад

Ярина Вацяк
Интервью, СМИ, Сергей Лещенко, Анатолий Гриценко
Лещенко. Фото:facebook.com/leshchenko.ukraine
Лещенко. Фото:facebook.com/leshchenko.ukraine

Бывший министр обороны Анатолий Гриценко напомнил члену наблюдательного совета акционерного общества "Укрзализныця" Сергею Лещенко о том, как он сократил его интервью, когда был журналистом после того, как Лещенко запретил изданию "Бабель" публиковать неотцензурированный текст интервью с ним.

Об этом Гриценко написал в комментарии под постом Лещенко в социальной сети Facebook.

"Журналисты поступили некорректно, согласен. Надеюсь, теперь Вы поймете свое собственное как журналиста некорректное поведение с интервью, которое вы брали у меня в 2009 году накануне президентских выборов. Когда не включили в финальный текст действительно важные фрагменты о сути государственной политики, интересуясь только межпартийными скандалами и разборками", - написал он.

Также Гриценко посоветовал Лещенко не переживать.

"Я тогда настоял, чтобы ваш избирательно-сокращенный текст лучше не обнародовался вообще. Вы тогда возмутились. На мой взгляд, зря. А сейчас нарвались на тот же бумеранг. Случается). Жизнь продолжается, поэтому не слишком переживайте", - написал он.

Скриншот комментария ГриценкоСкриншот комментария Гриценко

Как сообщали Українські Новини, экс-нардеп Лещенко в апреле получил треть миллиона от американской инвесткомпании.

Кроме того, Лещенко за неполных 4 месяца "Укрзализныця" выплатила уже более 1 млн гривен.

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