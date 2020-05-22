Зеленский отправил подписантов петиции о передаче Лавры от УПЦ к ПЦУ в Кабмин

Президент Владимир Зеленский в ответ на петицию о передаче Киево-Печерской лавры от Украинской православной церкви (в каноническом единстве с Московским патриархатом) к Православной церкви Украины заявил, что управлением объектами государственной собственности занимается Кабинет Министров.

Об этом говорится в его ответе на петицию, передают Українськi Новини.

"Кабинет Министров Украины осуществляет управление объектами государственной собственности", - ответил Зеленский.

Петиция была зарегистрирована 15 апреля и набрала необходимые 25 тыс. голосов за две недели.

"Константинопольская церковь считает ПЦУ единственной канонической правопреемницей Киевской митрополии. Справедливо, чтобы духовную святыню использовала православная конфессия, признанная православным миром автокефальной на территории Украины. В свою очередь, УПЦ МП не является автокефальной православной церковью на территории Украины", - сказано в ней.

Автор и подписанты петиции считают, что иерархи УПЦ МП были неоднократно замечены в высказываниях и действиях, направленных против украинского народа, и перечисляют более 20 случаев, возмутивших их.

Соответственно, они призывали прекратить использование Киево-Печерской лавры УПЦ (МП) путем разрыва договора аренды и передать ее в пользование ПЦУ.

Зеленский в ответе акцентировал внимание на том, что в соответствии с Конституцией органы государственной власти и их должностные лица обязаны действовать исключительно на основании и в пределах Конституции и законов.

"Кабинет Министров Украины является субъектом управления, определяет объекты управления государственной собственности, в отношении которых выполняет функции по управлению, а также объекты управления государственной собственности, полномочия по управлению которыми передаются другим субъектам управления", - ответил он.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле Зеленский подтвердил, что в Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились 100 человек.

Богослужения в Лавре проходят в закрытом режиме.

УПЦ откроет богослужения после карантина.