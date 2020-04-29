Зеленский рассмотрит просьбу о передаче Киево-Печерской лавры от УПЦ к ПЦУ

Пока Киево-Печерская лавра закрыта на карнатин электронная петиция к Президенту Владимиру Зеленскому о передаче Киево-Печерской лавры от Украинской православной церкви (в каноническом единстве с Московским патриархатом) к Православной церкви Украины набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Президента, передают Українськi Новини.

Петиция была зарегистрирована 15 апреля и набрала необходимые 25 тыс. голосов за две недели.

"Константинопольская церковь считает ПЦУ единственной канонической правопреемницей Киевской митрополии. Справедливо, чтобы духовную святыню использовала православная конфессия, признанная православным миром автокефальной на территории Украины. В свою очередь, УПЦ МП не является автокефальной православной церковью на территории Украины", - сказано в ней.

Кроме того, автор и подписанты петиции считают, что иерархи УПЦ МП были неоднократно замечены в высказываниях и действиях, направленных против украинского народа.

В петиции перечисляются более 20 случаев, возмутивших их.

Соответственно, они считают, что использование Киево-Печерской лавры УПЦ МП должно быть прекращено путем разрыва договора аренды, и она должна быть передана в пользование ПЦУ.

Офис Президента должен приступить к рассмотрению петиции в течение трех рабочих дней и обнародовать ответ Зеленского в течение 10 рабочих дней после этого.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Зеленский подтвердил, что в Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились 100 человек.

Богослужения в Лавре проходят в закрытом режиме.

УПЦ откроет богослужения после карантина.