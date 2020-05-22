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22 мая 2020, пятница, 14:23 59
Силовые структуры 2020-05-22T14:32:40+03:00
Українські Новини
Прокуратура расследует убийство 7 человек в Житомирской области, среди погибших — участники АТО и волонтеры

Прокуратура расследует убийство 7 человек в Житомирской области, среди погибших — участники АТО и волонтеры

Елена Новикова
Прокуратура, Расследование, Житомирская область, происшествие, Расследование убийства
Прокуратура. Фото: nabu.gov.ua
Прокуратура. Фото: nabu.gov.ua

Прокуратура начала расследовать убийство 7 человек в Житомирской области, среди погибших - участники антитеррористической операции и волонтеры.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Житомирской области.

"Трагическое событие произошло сегодня, 22 мая, около часа ночи, недалеко от водоема, в селе Новоселица Попельнянского района. Между владельцем пруда, местным жителем 1962 года рождения, и группой приезжих лиц возник конфликт, в ходе которого владелец водоема из охотничьего ружья смертельно ранил 7 человек. По предварительной информации, среди них - бывшие участники АТО и волонтеры, а также жители города Киева", - сказано в нем.

На место происшествия выезжали прокурор Житомирской области Олег Васильев, заместитель прокурора области Виталий Мякишев, руководство Коростышевской местной прокуратуры, а также руководство Главного управления Национальной полиции в области.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса.

Охотничье ружье изъято, владелец водоема задержан.

На месте происшествия продолжают работать следственно-оперативные группы, устанавливаются причины конфликта и обстоятельства совершения уголовного преступления.

Как сообщали Українськi Новини, ранее в Житомирской области в результате пожаров сгорел лес и более 70 домов.

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