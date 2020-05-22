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22 мая 2020, пятница, 12:23 41 Инфографика
Политика 2020-05-22T12:48:36+03:00
Українські Новини
В Киеве количество новых случаев коронавируса начало падать

В Киеве количество новых случаев коронавируса начало падать

Анна Рудык
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Киеве, карантин в Киеве
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили коронавирус, по сравнению с данными на 21 мая, увеличилось на 47 человек, среди них 9 медиков. Один человек умер. Об этом заявил сегодня, 22 мая, во время брифинга мэр Киева Виталий Кличко.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирус, увеличилось на 47 человек. Среди них - 9 медиков. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умер один человек. Всего за весь период - 58 летальных случаев. На сегодня в столице уже 2522 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - сообщил Кличко.

Так, среди заболевших: 22 женщины в возрасте от 19 до 86 лет. А также 23 человека от 19 до 76 лет и двое мальчиков, которым 9 и 10 лет.

В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

"Выздоровели за сутки 23 человека. Всего коронавирус преодолели 338 жителей столицы", - отметил Виталий Кличко.

Также в Минздраве напомнили алгоритм действий при подозрении на коронавирус Covid-19. 

Как сообщали Українські Новини, Киевская область пока не начинает дальнейшее смягчение карантина.

Также с 22 мая возобновит работу городской и пригородный транспорт, гостиницы (кроме хостелов, без ресторанов и бассейнов), разрешат проведение спортивных соревнований (с ограничением до 100 человек и без зрителей), а также церковные службы (не более 1 человека на 10 квадратных метров).

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