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22 мая 2020, пятница, 11:31 1132
Политика 2020-05-22T12:45:02+03:00
Українські Новини
Саакашвили похвастался, что повлиял на назначение Байдена вице-президентом США

Саакашвили похвастался, что повлиял на назначение Байдена вице-президентом США

Елизавета Кесельман
Михаил Саакашвили , Джо Байден, Право на владу, Назначение Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которого президент Владимир Зеленский назначил главой Исполнительного комитета Национального совета реформ, заявил о том, что был причастен к назначению Джозефа Байдена вице-президентом Соединенных Штатов Америки. Об этом он рассказал в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".

Он рассказал о том, что Байден стал вице-президентом США в 2009 году вскоре после своего визита в Грузию. Саакашвили заявил, что "имел отношение" к этому назначению.

В частности, Саакашвили отметил, что длительный период поддерживает дружеские отношения с бывшим вице-президентом, кандидатом в президенты США Джо Байденом.

"Как мы пересекались [с Байденом] все это время… Когда было нападение на Грузию, Барак Обама сделал заявление, которое сделало его непопулярным. Он был кандидатом в президенты, но у него еще не было вице-президента. И Байден, как опытный демократ, который меня знал (мы дружили до этого лет 10) прилетел до этого в Грузию. Он вернулся обратно, и через 10 дней его назначили кандидатом вице-президенты. То есть какое-то отношение я к этому имел", — сказал он.

 

Как сообщали Українські Новини, Владимир Зеленский отменил прекращение украинского гражданства бывшего Президента Грузии Михеила Саакашвили после того, как Саакашвили передал в АП прошение о возвращении украинского гражданства.

Кроме того, Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила озабоченность дальнейшей судьбой отношений Тбилиси и Киева из-за возможного назначения Михеила Саакашвили в Кабмин Украины.

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