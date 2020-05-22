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22 травня 2020, пʼятниця, 11:31 6
Політика 2020-05-22T12:46:37+03:00
Українські Новини
Саакашвілі похвалився, що вплинув на призначення Байдена віце-президентом США

Саакашвілі похвалився, що вплинув на призначення Байдена віце-президентом США

Елизавета Кесельман
Джо Байден, Міхеіл Саакашвілі, Грузія

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі, якого президент Володимир Зеленський призначив головою Виконавчого комітету ради Національного реформ, заявив про те, що був причетний до призначення Джозефа Байдена віце-президентом Сполучених Штатів Америки. Про це він розповів в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

Він розповів про те, що Байден став віце-президентом США у 2009 році незабаром після свого візиту до Грузії. Саакашвілі заявив, що "мав відношення" до цього призначення.

Зокрема, Саакашвілі зазначив, що тривалий час підтримує дружні стосунки з колишнім віце-президентом, кандидатом у президенти США Джо Байденом.

"Як ми перетиналися [з Байденом] все це час... Коли був напад на Грузію, Барак Обама зробив заяву, що зробило його непопулярним. Він був кандидатом в президенти, але у нього ще не було віце-президента. І Байден, як досвідчений демократ, який мене знав (ми дружили до цього 10 років) прилетів до цього в Грузію. Він повернувся назад, і через 10 днів його призначили кандидатом віце-президенти. Тобто якесь відношення я до цього мав", — сказав він.

 

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський скасував припинення українського громадянства колишнього Президента Грузії Міхеїла Саакашвілі після того, як Саакашвілі передав в АП прохання про повернення українського громадянства.

Крім того, Президент Грузії Саломе Зурабішвілі висловила стурбованість подальшою долею відносин Тбілісі і Києва з-за можливого призначення Міхеїла Саакашвілі в Кабмін України.

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