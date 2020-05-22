Саакашвілі похвалився, що вплинув на призначення Байдена віце-президентом США

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі, якого президент Володимир Зеленський призначив головою Виконавчого комітету ради Національного реформ, заявив про те, що був причетний до призначення Джозефа Байдена віце-президентом Сполучених Штатів Америки. Про це він розповів в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

Він розповів про те, що Байден став віце-президентом США у 2009 році незабаром після свого візиту до Грузії. Саакашвілі заявив, що "мав відношення" до цього призначення.

Зокрема, Саакашвілі зазначив, що тривалий час підтримує дружні стосунки з колишнім віце-президентом, кандидатом у президенти США Джо Байденом.

"Як ми перетиналися [з Байденом] все це час... Коли був напад на Грузію, Барак Обама зробив заяву, що зробило його непопулярним. Він був кандидатом в президенти, але у нього ще не було віце-президента. І Байден, як досвідчений демократ, який мене знав (ми дружили до цього 10 років) прилетів до цього в Грузію. Він повернувся назад, і через 10 днів його призначили кандидатом віце-президенти. Тобто якесь відношення я до цього мав", — сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський скасував припинення українського громадянства колишнього Президента Грузії Міхеїла Саакашвілі після того, як Саакашвілі передав в АП прохання про повернення українського громадянства.

Крім того, Президент Грузії Саломе Зурабішвілі висловила стурбованість подальшою долею відносин Тбілісі і Києва з-за можливого призначення Міхеїла Саакашвілі в Кабмін України.