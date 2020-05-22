Після дводенного зростання кількість нових випадків коронавірусу зменшилася

21 травня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 442 до 20 148, кількість померлих від захворювання - на 9 осіб до 588 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків знизилася на 7,1%, кількість нових летальних випадків - на 40%.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"станом на 9:00 22 травня в Україні 20 148 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 588 летальних, 6 585 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 442 нових випадки", - йдеться в ньому.

За добу одужали 358 осіб.

Таким чином, 21 травня показник нових хворих за добу був більше, ніж тих, що видужали - 442 проти 358.

Кількість нових випадків захворювання 21 травня становила 2,2% від загальної кількості захворілих на 20 травня.

Найбільше випадків інфікування виявлено у Чернівецькій області (2 905), в Києві (2 522) та Київської області (1 344).

У Рівненській області зафіксовано 1 323 випадки коронавірусної інфекції, в Івано-Франківській області - 1 268 випадків, у Львівській - 1 240, у Тернопільській - 1 105, у Закарпатській - 1 003, в Харківській - 866, у Дніпропетровській - 859, у Вінницькій - 824, в Одеській - 814, у Волинській - 740, у Житомирській - 607, у Кіровоградській - 460, у Запорізькій - 401 випадок.

383 випадки виявлено в Черкаській області, 299 випадків - у Хмельницькій, 277 випадків - у Миколаївській, 266 випадків - у Полтавській області, 173 випадки - у Херсонській, 166 випадків - у Сумській, 141 випадок - у Донецькій, 119 випадків - у Чернігівській та 43 випадки - у Луганській області.

Також у Моз нагадали алгоритм дій при підозрі на коронавірус Covid-19.

Як повідомляли Українські Новини, Київська область не починає подальше пом'якшення карантину.

Тим часом з 22 травня відновить роботу міський і приміський транспорт, готелі (крім хостелів, без ресторанів та басейнів), дозволять проведення спортивних змагань (з обмеженням до 100 чоловік і без глядачів), а також церковні служби (не більше 1 людини на 10 квадратних метрів).