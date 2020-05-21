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21 мая 2020, четверг, 21:00 1185
Европа 2020-05-21T21:45:02+03:00
Українські Новини
В Евросоюзе готовят "зеленый" план спасения автоиндустрии

В Евросоюзе готовят "зеленый" план спасения автоиндустрии

Елизавета Кесельман
Восточная Европа, Еврокомиссия, Антикризис, Экономический ущерб, Автоиндустрия
Автомобиль. Фото: Pixabay
Автомобиль. Фото: Pixabay

Из-за пандемии коронавируса, большинство предприятий по всему миру прекратили производства. Тем временем, Еврокомиссия разрабатывает "зеленый" план спасения автомобильной отрасли, который будет сфокусирован на поддержке производства экологичного авто. Об этом передает DW.

Отмечается, что планируется выделение 100 млрд евро на поддержку автомобильной отрасли. Помощь будет нацелена на компании, которые производят более экологичные транспортные средства. Этот подход объясняют тем, что авто отвечают за около 75% выбросов углекислого газа от транспорта в окружающую среду.

Как отмечается, от 40 млрд до 60 млрд с выделенной суммы предлагают инвестировать в "чистые машины" такие, как электроавтомобили или в автомобили с новейшими технологиями, не требующие использования традиционного горючего.

Также в документе прописано выделение 40 млрд евро и на европейские железные дороги, которые являются более экологичными чем автотранспорт.

Кроме того, до 2025 года в ЕС предлагается создать 2 миллиона мест для зарядки электроавтомобилей.

Сообщается, что обозначенные в документе принципы совпадают с недавним заявлением канцлера Ангелы Меркель, которая отметила, что планы спасения экономики должны учитывать необходимость противодействовать изменению климата, а также с заявлением президента ЕК Урсулы фон дер Ляйен во время анонсирования "плана Маршалла" для спасения экономики блока.

ЕС является вторым в мире крупнейшим производителем автомобилей после Китая: это около 300 тысяч предприятий, на которых работают около 13,8 миллионов работников.

Как сообщали Українські Новини, на фоне пандемии коронавируса Rolls-Royce сокращает штат сотрудников на 17% в ожидании падения спроса. 

Кроме того, в США из-за пандемии коронавируса под сокращение попали более 30 млн человек. 

Также в ООН предсказали колоссальную безработицу по всему миру.

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