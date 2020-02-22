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22 февраля 2020, суббота, 21:18 20 Инфографика
Экономика мира 2020-02-22T21:19:49+02:00
Українські Новини
Коронавирус повлиял на все сферы бизнеса в мире: какие страны пострадали от эпидемии

Коронавирус повлиял на все сферы бизнеса в мире: какие страны пострадали от эпидемии

Надежда Комендантова
Эпидемия коронавируса, Коронавирус в Китае, Бизнес, Коронавирус
Коронавирус. Фото: Twitter/@thevikaslohchab
Коронавирус. Фото: Twitter/@thevikaslohchab

После блокировки торговых сообщений с Китаем из-за коронавируса, компании во всем мире жалуются на задержках в поставках.

Как сообщает Экономическая правда со ссылкой на Bloomberg, сбой в поставках коснулся всех: производитель часов из Гонконга, не может получить катушки или колеса. Новозеландских лобстеров выпускают обратно в море. А производители игр из Сан-Диего сокращают производство.

Доля всего импорта промежуточных продуктов из КитаяOECD TIVA, BLOOMBERG ECONOMICSДоля всего импорта промежуточных продуктов из Китая. OECD TIVA, BLOOMBERG ECONOMICS

Bloomberg сообщает, что журналисты поговорили с компаниями из разных сфер про то, как коронавирус повлиял на торговые связи в мире и в целом на бизнес.

Джонатан Басс, бизнесмен из Лос-Анджелеса, занимается производством вещей для дома и мебели говорит, что некоторые компоненты, необходимые ему для производства, застряли в в районе Шанхая. Алюминиевые зеркала, дверные петли и наполнитель подушек из полиэстера - это те вещи, которые застряли из-за транспортного коллапса, заставляя его искать альтернативных поставщиков.

У немецкого поставщика автозапчастей Webasto AG восемь сотрудников из 1000 заразились коронавирусом после визита китайского коллеги на учебную сессию в январе. Это вынудило компанию прекратить работу завода на две недели. Закрытие закончилось после того, как около 180 сотрудников были проверены и предприятие наняло специалистов для дезинфекции своих рабочих мест и залов заседаний.

Уильям Фэйрклау, управляющий директор компании  Wah Kwong Maritime Transport Holdings Ltd, которая владеет транспортным флотом, сказал, что его фирме придется  ждать своих заказов.

"У нас есть пара кораблей, которые должны быть доставлены с верфей в Китае, один в апреле и один в июне, форс-мажор состоит в том, что у них (китайцев-ЭП) просто нет рабочих", - заявил Фэйрклау.

Как сообщали Українські Новини, в Италии зафиксировали 16 случаев заражения коронавирусом.

Тем временем Министерство здравоохранения опубликовало алгоритм действий врачей при подозрении на коронавирус.

Также в Китае Национальная комиссия здраоохранения добавила препарат "Арбидол" в предварительный план лечения COVID-19.

Ранее сообщалось о том, что такое коронавирус COVID-19, каким образом он передается и какие меры можно принять для пофилактики этого заболевания.

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