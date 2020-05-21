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21 травня 2020, четвер, 21:00 6
Європа 2020-05-21T22:30:02+03:00
Українські Новини
В Євросоюзі готують "зелений" план порятунку автоіндустрії

В Євросоюзі готують "зелений" план порятунку автоіндустрії

Елизавета Кесельман
Криза, Економічна криза, Автоіндустрія
Автомобіль. Фото: Pixabay
Автомобіль. Фото: Pixabay

Через пандемію коронавірусу, більшість підприємств по всьому світу припинили виробництва. Тим часом, Єврокомісія розробляє "зелений" план порятунку автомобільної галузі, який буде сфокусований на підтримку виробництва екологічного авто. Про це передає DW.

Наголошується, що планується виділення 100 млрд євро на підтримку автомобільної галузі. Допомога буде націлена на компанії, які виробляють більш екологічні транспортні засоби. Цей підхід пояснюють тим, що авто відповідають за близько 75% викидів вуглекислого газу від транспорту в навколишнє середовище.

Як наголошується, від 40 до 60 млрд млрд з виділеної суми пропонують інвестувати в "чисті машини" такі, як електроавтомобілі або в автомобілі з новітніми технологіями, які не потребують використання традиційного пального.

Також у документі прописано виділення 40 млрд євро і на європейські залізниці, які є більш екологічними, ніж автотранспорт.

Крім того, до 2025 року в ЄС пропонується створити 2 мільйони місць для зарядки електроавтомобілів.

Повідомляється, що зазначені в документі принципи збігаються з недавньою заявою канцлера Ангели Меркель, яка зазначила, що плани порятунку економіки повинні враховувати необхідність протидіяти зміні клімату, а також із заявою президента ЄК Урсули фон дер Ляйєн під час анонсування "плану Маршалла" для порятунку економіки блоку.

ЄС є другим найбільшим у світі виробником автомобілів після Китаю: це близько 300 тисяч підприємств, на яких працюють близько 13,8 мільйонів працівників.

Як повідомляли Українські Новини, на тлі пандемії коронавірусу Rolls-Royce скорочує штат співробітників на 17% в очікуванні падіння попиту.

Крім того, в США через пандемію коронавірусу під скорочення потрапили понад 30 млн осіб.

Також в ООН передрекли колосальне безробіття по всьому світу.

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