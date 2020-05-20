На фоне пандемии коронавируса Rolls-Royce сократит штат сотрудников на 17%. В компании ожидают падения спроса

Один из крупнейших производителей авиадвигателей Rolls-Royce уволит 9 тысяч сотрудников на фоне пандемии коронавируса. Это около 17% всего штата. Об этом передает BBC.

В частности, в компании отметили, что авиационной отрасли понадобится несколько лет, чтобы оправиться от пандемии коронавируса. Основная часть сокращений будет в Великобритании.

Полный штат компании на данный момент насчитывает около 52 тыс. человек, таким образом, сокращение затронет около 17%, это пятая часть всего штата.

"Это не кризис нашего становления. Но это кризис, с которым мы сталкиваемся и должны иметь дело", - сказал глава компании Уоррен Ист.

Отмечается, что под сокращение в основном попадет подразделение гражданской авиакосмической промышленности.

В то же время, объединение профсоюзов заявило, что решение было "позорным оппортунизмом".

"Эта компания приняла государственные деньги, чтобы уволить тысячи рабочих", - говорится в заявлении профсоюза.

Как сообщали Українські Новини, в 2014 году Rolls-Royce потерпела убытки из-за санкций против России.

Кроме того, в США из-за пандемии коронавируса под сокращение попали более 30 млн человек.

Также в ООН предсказали колоссальную безработицу по всему миру.