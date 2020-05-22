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22 мая 2020, пятница, 06:00 77 Карта
Жизнь 2020-05-22T07:30:03+03:00
Українські Новини
Будет очень холодно и некомфортно: синоптик дала прогноз на конец недели

Будет очень холодно и некомфортно: синоптик дала прогноз на конец недели

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, Наталка Диденко, Погода на выходные
Прогноз погоды в Украине Фото: pixabay
Прогноз погоды в Украине Фото: pixabay

В то время, как синоптики прогнозируют приход жары в последних числах мая, в Украине в пятницу, 22 мая, ночью +2+8 градусов, на Западе и в Центре вероятные заморозки, днем ​​+10+15 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

Согласно ее прогнозу, в этот день ветер с севера, некомфортный, порывистый. Дожди наиболее вероятны в северо-восточной части Украины.

На юге и Закарпатье - солнце. На остальной территории - локальные мелкие дожди будут чередоваться с прояснениями.

В Киеве, по словам Диденко, в пятницу холодно, днем ​​не выше +10+13 градусов. Ветрено. Местные легкие дожди возможны, но ничего существенного.

"Словом, холодина", - резюмировала синоптик.

Тем временем, согласно прогнозу от Метеопрог, в пятницу, 22 мая, в Украине синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, в северных и восточных областях ожидаются кратковременные дожди. Ветер будет северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью в западных областях местами на поверхности почвы (в Карпатах и в воздухе) заморозки 0-3°. В большинстве районов восточных, Николаевской и Черновицкой областей чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды на 22 мая:

В центральных областях

Переменная облачность, без осадков (в Черкасской области возможен кратковременный дождь). Температура воздуха ночью +3...+6°С, днем +11...+14°С.

На западе страны
Переменная облачность, без осадков (в Житомирской области возможен кратковременный дождь). Температура воздуха ночью +3...+6°С, днем +10...+13°С (в Львовской области столбик термометра поднимется до 14 градусов тепла)

В северных областях
Облачно, кратковременный дождь. Температура воздуха ночью +3...+6°С, днем +10...+13°С.

На востоке страны
Переменная облачность, без осадков (в Харьковской области прогнозируется кратковременный дождь)). Температура воздуха ночью +3...+6°С, днем +12...+15°С.

В южных областях
Переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +6...+9°С, днем +14...+17°С.

22 мая в Киеве будет прохладно, облачно, и возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +10...+12°С.

Напомним, синоптики прогнозируют рекордно холодное завершение мая, а также что погода в Украине в июне не принесет летнего тепла.

Кроме того, синоптики резко изменили прогноз погоды на лето, в частности, ожидается аномальная жара и засуха с ливнями.

Также в течение всех летних месяцев, в мае и июне погода на большей части территории северного полушария будет теплее, чем обычно.

 

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