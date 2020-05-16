Заморозки до самого лета: синоптики прогнозируют рекордно холодное завершение мая

В то время, как по словам синоптиков, частые холодные периоды будут сменять редкие потепления не только в мае 2020, после аномально теплой зимы погода весной стала тоже не совсем привычной для этого времени года. Обычно в середине мая в Украине начинается метеорологическое лето, в этом же году этого не произойдет. В то же время, последний месяц весны станет рекордно холодным с сильными ночными заморозками и в целом апрельской погодой.

Об этом сообщил синоптик Виталий Пострыгань на своей странице в Facebook.

"Обычно с 13-15 мая в Украине начинается лето с переходом среднесуточной температурой через + 15º. Однако, нынешний май ведет себя по-апрельски. Наблюдается очень частое чередование волн тепла и холода в сопровождении периодических дождей и усиленного ветра. Температурный фон ниже нормы на 2-3º", - сообщил он.

По словам синоптика, для озимых и ранних яровых зерновых, которые считаются менее привередливыми к теплу, дожди и отсутствие высоких температур оказались чрезвычайно полезными для формирования будущего урожая.

В то же время, пострадали овощные культуры, предпосылки для которых создались в ранние сроки были малоблагоприятными. Рост и развитие при таких температурах тормозился, а заморозки кое-где были критическими для их всходов.

Постригань отметил, что своевременные дожди прекратили засуху на отдельных площадях восточной части Украины, которая началась в конце апреля и поддержали достаточные и удовлетворительные влагозапасы на остальных площадях, значение которых длительное время удерживались на уровне самых низких. "У ранних яровых зерновых завершалось кущение и при вполне достаточных влагозапасах почвы начался период активного роста стебля и формирования колоса", - сообщил синоптик.

По прогнозам синоптиков, в выходные погода будет разной. Активные атмосферные фронты хорошо насыщены влагой Балканского циклона, принесут в Украину умеренные дожди уже на выходных.

В воскресенье, по словам Постриганя, с приходом очередного атмосферного фронта ожидается небольшой дождь. Температурный фон не отмечает существенных изменений.

В то же время, начало рабочей недели обещает быть погожим, но ветреным.

"По предварительным оценкам, 22-23 мая, существует вероятность заморозков. Поэтому есть время для обеспечения защиты всходов сельхозкультур от их негативного воздействия (наиболее поздняя дата заморозков на поверхности почвы 28 мая)", - предупреждает синоптик.

Прогноз погоды в Киеве до конца мая от Метеопрог.

Как сообщали Українські Новини, синоптики предупредили об аномальной погоде в мае. В начале мая пройдут дожди, но спустя несколько дней начнется жара.

Кроме того, синоптики резко изменили прогноз погоды на лето, в частности, ожидается аномальная жара и засуха с ливнями.

Также в течение всех летних месяцев, в мае и июне погода на большей части территории северного полушария будет теплее, чем обычно.