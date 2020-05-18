Знойной жары не будет: синоптики изменили прогноз на июнь

В то время, как синоптики прогнозируют рекордно холодное завершение мая, погода в Украине в июне не принесет летнего тепла.

Согласно прогнозу синоптиков Gismeteo, первая неделя июня будет прохладной и дождливой. На Севере и Западе воздух прогреется до скромных +15+20, на Востоке и Юге - до +22+25 градусов.

Прохладной и мокрой будет и вторая половина мая в Украине. Синоптики прогнозируют от минимума +11 до максимума +22 градуса.

Ниже прогноз погоды на вторую половину мая и первую неделю июня для Киева, Львова, Одессы и Харькова.

Ниже прогноз для крупных городов Украины на ближайший месяц.

Погода в Киеве на месяц (скрин: gismeteo.ua)

Погода в Одессе на месяц (скрин: gismeteo.ua)

Согласно нему, в в некоторых городах в конца мая - начале июня все же придет жара до +30, однако она не будет продолжительной.

Погода во Львове на месяц (скрин: gismeteo.ua)

Погода в Харькове на месяц (скрин: gismeteo.ua)

Погода в Днипре на месяц (скрин: gismeteo.ua)

А вот народный синоптик Владимир Деркач наоборот прогнозирует, что начало первого месяца лета будет с довольно комфортной температурой и будет даже жарко. А в средине первой декады - числу к 4-6-му - пойдут кратковременные дожди, атмосферный фронт принесет похолодание. Вторая декада июня будет дождливой и прохладной, возможны даже сильные осадки со шквалами и градом. Ближе к концу месяца придет потепление, дожди прекратятся, но летней жары в июне уже не будет.

Прогноз погоды от народного синоптика на июнь-2020. Коллаж "Сегодня"

Синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич говорит, что лето 2020 в целом не будет таким жарким, как в прошлом году.

"Вряд ли будет 40 градусов жары. Потому что после теплой зимы, а особенно рекордно теплой, лето, как правило, не такое жаркое", - считает специалист.

По данным Кибальчича, частые холодные периоды будут сменять редкие потепления не только в мае 2020, но и в течение всех летних месяцев.

Несмотря на то, что большинство украинских метеорологов прогнозировали после аномальной теплой и бесснежной зимы жаркую и засушливую весну, их погодные предположения не сбылись. Весна 2020 в Украине выдалась холодной и умеренно дождливой. То же самое ожидает украинцев и на протяжении всего лета, уверен синоптик из Харькова.

По словам Кибальчича, зима 2019-2020 была очень теплой по одной простой причине, все холодные потоки воздуха, которые в былые годы приносили нам снега и морозы, были зажаты в арктическом регионе. Однако с приходом весны, эти поток начали все активнее распространяться по планете, что и стало причиной холодного марта и апреля. Таким же будет и май, утверждает метеоролог.

Более того, грядущее лето также окажется аномально холодным по сравнению с предыдущими годами. Как рассказал синоптик, теплые деньки и даже жаркие будут, но слишком высоких температурных показателей ждать не стоит. Кроме того, в течение лета часто будут наступать периоды похолодания с дождями и грозами.

Как сообщали Українські Новини, из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды.

Тем временем, синоптик рассказал о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, шквалами, градом и жарой.

Также в Украину идет рекордная жара с сильными грозами: синоптик предупредила о погодных аномалиях.