Ворвется летняя жара: синоптик рассказал, когда в Украине изменится погода

В то время, как синоптики прогнозируют рекордно холодное завершение мая, а также что погода в Украине в июне не принесет летнего тепла, некоторые синоптики более оптимистичны прогнозируют, что погода в Украине уже в ближайшее время улучшится.

Так, согласно прогнозу от Метеопрог, в столице в последние дни мая придет летняя жара с температурой воздуха до +27.

Прогноз погоды в Киеве на 2 недели от Метеопрог.

Летнее тепло ворвется в почти все области страны, говорит директор Научно-аналитического центра, климатолог Василий Троцюк. По словам специалиста, температура воздуха в ближайшие дни прогреется до 20-22 градусов, а холодно - в пределах 4-10 градусов - может быть разве что ночью. А вот летом погода будет удивлять украинцев едва ли не каждый день.

"Предыдущая волна тепла была такой себе репетицией лета. С 20-22 мая закрепится летняя погода, днем воздух будет прогреваться до 20-25 градусов, ночью будет не ниже 8-12 выше нуля. Следовательно среднесуточная температура воздуха будет превышать 15 градусов, а именно такой показатель считается началом климатического лета", - цитирует климатолога газета "Экспресс".

В свою очередь начальник отдела климатологии Центральной геофизической обсерватории МЧС Украины Елена Донич добавляет, что в среднем климатическое лето на территории нашей страны начинается 10 мая. Быстрее теплый сезон начался в 1996 году, это произошло 22 апреля. А самое позднее климатическое лето приходило 7 июня - в 1990 и 2001 годах.

Как сообщали Українські Новини, синоптики предупредили об аномальной погоде в мае. В начале мая пройдут дожди, но спустя несколько дней начнется жара.

Кроме того, синоптики резко изменили прогноз погоды на лето, в частности, ожидается аномальная жара и засуха с ливнями.

Также в течение всех летних месяцев, в мае и июне погода на большей части территории северного полушария будет теплее, чем обычно.