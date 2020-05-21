Гривня на міжбанку падає другий день поспіль

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в середу на 12 коп. у четвер знизився на 5 коп. до 26,72 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,74-26,77 UAH/USD, потім котирування зросли до 26,79-26,81 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,69-26,74 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 12,55% з 23,74 UAH/USD до 26,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, економіст Михайло Кухар прогнозує, що до кінця року долар протримається у курсовому значенні 27 грн+/-50 коп. за умови, що Національний банк України не зіграє в торішню ревальвацію і не зміцнить курс до 25 UAH/USD на літо і осінь.

Раніше Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 22-24 травня, на 21,51 коп. до 26,7827 UAH/USD.

Також у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 20 травня на 15,97 коп. до 26,8927 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 9,66 коп. до 26,5670 UAH/USD.