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21 травня 2020, четвер, 17:36 17
Фінанси 2020-05-21T19:15:02+03:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку падає другий день поспіль

Гривня на міжбанку падає другий день поспіль

Елена Новикова
курс гривні, Міжбанк, курс гривні до долара, курс на міжбанку
Курс гривні на міжбанку
Курс гривні на міжбанку

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в середу на 12 коп. у четвер знизився на 5 коп. до 26,72 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,74-26,77 UAH/USD, потім котирування зросли до 26,79-26,81 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,69-26,74 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 12,55% з 23,74 UAH/USD до 26,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, економіст Михайло Кухар прогнозує, що до кінця року долар протримається у курсовому значенні 27 грн+/-50 коп. за умови, що Національний банк України не зіграє в торішню ревальвацію і не зміцнить курс до 25 UAH/USD на літо і осінь.

Раніше Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 22-24 травня, на 21,51 коп. до 26,7827 UAH/USD.

Також у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 20 травня на 15,97 коп. до 26,8927 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 9,66 коп. до 26,5670 UAH/USD.

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