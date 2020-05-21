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21 мая 2020, четверг, 10:21 210
Экономика 2020-05-21T11:00:01+03:00
Українські Новини
Доллар после длительного падения подскочил. Курс валют на 21 мая

Доллар после длительного падения подскочил. Курс валют на 21 мая

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс доллара
Курс доллара

В то время, как гривна начала падать, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 20 мая на 15,97 коп. до 26,8927 UAH/USD, курс покупки – повысился на 9,66 коп. до 26,5670 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 16,61 коп. до 28,8142 UAH/EUR, курс продажи повысился на 23,68 коп. до 29,3942 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 26,5670 26,8927 28,8142 29,3942 3,19 3,77
Максимальный 26,7000 27,3000 29,1000 29,6000 3,60 5,00
Минимальный 26,4000 26,7000 28,3500 29,2000 2,30 3,60

Как сообщали Українські Новини, экономист Михаил Кухар прогнозирует, что до конца года доллар продержится в курсовом значении 27 грн+/-50 коп. при условии, что Национальный банк Украины не сыграет в прошлогоднюю ревальвацию и не укрепит курс к 25 UAH/USD на лето и осень.

Ранее сообщалось о том, что Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 21 мая, на 5,14 коп. до 26,5676 UAH/USD.

Также 20 мая НБУ выпустил сувенирную банкноту по дизайну купюры 1 000 гривен из серебра 999,9 пробы.

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