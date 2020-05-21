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21 мая 2020, четверг, 13:08 155
Экономика 2020-05-21T13:45:01+03:00
Українські Новини
Гривна падает второй день подряд. Курс НБУ на пятницу и выходные

Гривна падает второй день подряд. Курс НБУ на пятницу и выходные

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, Курс НБУ, Курс гривны на завтра
Курс гривны
Курс гривны

Пока доллар начал расти, Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 22-24 мая, на 21,51 коп. до 26,7827 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 21 мая, на 5,14 коп. до 26,5676 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 20 мая на 15,97 коп. до 26,8927 UAH/USD, курс покупки – повысился на 9,66 коп. до 26,5670 UAH/USD.

Также экономист Михаил Кухар прогнозирует, что до конца года доллар продержится в курсовом значении 27 грн+/-50 коп. при условии, что Национальный банк Украины не сыграет в прошлогоднюю ревальвацию и не укрепит курс к 25 UAH/USD на лето и осень.

Ранее сообщалось о том, что Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 21 мая, на 5,14 коп. до 26,5676 UAH/USD.

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