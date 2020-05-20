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20 мая 2020, среда, 17:24 39
Экономика 2020-05-20T18:30:03+03:00
Українські Новини
Гривна на межбанке упала после шестидневного роста

Гривна на межбанке упала после шестидневного роста

Надежда Комендантова
Курс гривны, НБУ, Межбанк, Гривна на межбанке
Гривна. Фото: Twitter
Гривна. Фото: Twitter

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после после укрепления во вторник на 3 коп. в среду снизился на 12 коп. до 26,67 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,53-26,57 UAH/USD, затем котировки выросли до 26,57-26,59 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,65-26,70 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 12,34% с 23,74 UAH/USD до 26,67 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, экономист Михаил Кухар прогнозирует, что до конца года доллар продержится в курсовом значении 27 грн+/-50 коп. при условии, что Национальный банк Украины не сыграет в прошлогоднюю ревальвацию и не укрепит курс к 25 UAH/USD на лето и осень.

Тем временем, Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 18 мая, на 3,80 коп. до 26,6435 UAH/USD.



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