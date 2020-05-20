Гривна на межбанке упала после шестидневного роста

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после после укрепления во вторник на 3 коп. в среду снизился на 12 коп. до 26,67 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,53-26,57 UAH\/USD, затем котировки выросли до 26,57-26,59 UAH\/USD, после чего установились на уровне 26,65-26,70 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 12,34% с 23,74 UAH\/USD до 26,67 UAH\/USD. Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD. В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD. Как сообщали Українські Новини, экономист Михаил Кухар прогнозирует, что до конца года доллар продержится в курсовом значении 27 грн+\/-50 коп. при условии, что Национальный банк Украины не сыграет в прошлогоднюю ревальвацию и не укрепит курс к 25 UAH\/USD на лето и осень. Тем временем, Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 18 мая, на 3,80 коп. до 26,6435 UAH\/USD.