За ексміністра Кожару, якого підозрюють у вбивстві, внесли заставу 14 млн гривень, і він вийшов із СІЗО

Колишній міністр закордонних справ Леонід Кожара, підозрюваний у вбивстві генерального директора Atlantic Group Сергія Старицького в Чайках Київської області, вийшов зі слідчого ізолятора після внесення застави в розмірі 14,083 млн гривень.

Про це дочка Старицького Катерина написала в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Він вніс заставу і вийшов на свободу", - написала вона.

Інших подробиць вона не повідомила.

Як повідомляли Українські Новини, 10 квітня поліція Київської області повідомила дружині Кожари Марині Козерод про підозру у дачі свідомо неправдивих свідчень.

Пізніше Марина Козерод зізналася у вбивстві генерального директора Atlantic Group Сергія Старицького в Чайках Київської області.

Поліція затримала колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожару за підозрою у вбивстві.