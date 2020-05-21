За ексміністра Кожару, якого підозрюють у вбивстві, внесли заставу 14 млн гривень, і він вийшов із СІЗО

Колишній міністр закордонних справ Леонід Кожара, підозрюваний у вбивстві генерального директора Atlantic Group Сергія Старицького в Чайках Київської області, вийшов зі слідчого ізолятора після внесення застави в розмірі 14,083 млн гривень. Про це дочка Старицького Катерина написала в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини. "Він вніс заставу і вийшов на свободу", - написала вона. Інших подробиць вона не повідомила. Як повідомляли Українські Новини, 10 квітня поліція Київської області повідомила дружині Кожари Марині Козерод про підозру у дачі свідомо неправдивих свідчень. Пізніше Марина Козерод зізналася у вбивстві генерального директора Atlantic Group Сергія Старицького в Чайках Київської області. Поліція затримала колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожару за підозрою у вбивстві.