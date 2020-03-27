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27 марта 2020, пятница, 15:20 42
Судебная власть 2020-03-27T15:23:47+02:00
Українські Новини
Убийство Старицкого: суд арестовал экс-министра иностранных дел Кожару с залогом 14 млн гривен

Убийство Старицкого: суд арестовал экс-министра иностранных дел Кожару с залогом 14 млн гривен

Елизавета Драбкина
Леонид Кожара, Шевченковский районный суд Киева, Сергей Старицкий, самоубийство Старицкого
Леонид Кожара. Фото: Апостроф
Леонид Кожара. Фото: Апостроф

Шевченковский районный суд арестовал бывшего министра иностранных дел Леонида Кожару по подозрению в убийстве генерального директора Atlantic Group Сергея Старицкого в Чайках Киевской области с возможностью внесения залога в сумме 14,083 млн.

Такое решение суд принял в пятницу, передают Українськi Новини.

Прокуратура просила суд арестовать Кожару без альтернативы залога.

В свою очередь, сторона защиты просила суд в полном объеме отказать в удовлетворении ходатайства прокуратуры.

Кожара обязан являться в суд, к следователю и прокурору по первому требованию, сообщать о смене места жительства или работы, не отлучаться из места проживания без уведомления следствия, удерживаться от общения с потерпевшими, сдать паспорт для выезда за границу, а также носить электронный браслет.

Строк действия обязанностей, возложенных на него в случае внесения залога, продлится до 25 мая.

Как сообщали Українськi Новини, 25 марта полиция задержала Кожару по подозрению в убийстве Старицкого и сообщила о подозрении по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) Уголовного кодекса.

По данным защиты, жена Кожары призналась в случайном убийстве Старицкого.

Ранее полиция провела следственный эксперимент в уголовном производстве об убийстве генерального директора Atlantic Group Сергея Старицкого.

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