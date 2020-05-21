После милионных премий "Нефтегаз" пообещал платить 47 тыс. гривен зарплаты работникам еще месяц

Несмотря на ограничения в 47,2 тыс. гривен, члены набсовета "Нефтегаза" получили по полмиллиона зарплаты, а также Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" продолжит платить правлению зарплату 47 тыс. гривен еще месяц после завершения карантина.

Об этом говорится в сообщении "Нефтегаза" на странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Апрельские выплаты по 47 тыс. гривен независимые директора получат в мае. И снятие ограничений для них состоится на месяц позже, чем для всей страны", - говорится в нем.

Также в "Нефтегазе" подчеркнули, что компания не получает финансирования из государственного бюджета, в том числе на зарплаты сотрудникам.

Как сообщали Українськi Новини, председатель правления "Нефтегаза" Андрей Коболев заявлял, что его заработная плата за апрель составила чуть более 47 тыс. гривен.

после того, как правительство продлило контракт с главой НАК "Нефтегаз Украины" несмотря на то, что он не выполнил одно из основных условий, стало известно, что новая зарплата Андрея Коболева в компании составит - 800 тыс. гривен в месяц.

Ранее Кабмин рекомендовал набсовету "Нефтегаза" воздержаться от выплаты премий руководству компании за победу в Стокгольмском арбитраже.