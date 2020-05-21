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  • Китай проводит масштабную дезинформацию, чтобы Байден выиграл выборы, – Трамп
21 мая 2020, четверг, 15:47 11
Америка 2020-05-21T16:00:02+03:00
Українські Новини
Китай проводит масштабную дезинформацию, чтобы Байден выиграл выборы, – Трамп

Китай проводит масштабную дезинформацию, чтобы Байден выиграл выборы, – Трамп

Елизавета Кесельман
США, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США 2020
Дональд Трамп. Фото: championat.com
Дональд Трамп. Фото: championat.com

Президент Соединенных штатов Дональд Трамп практически каждый день обвиняет Китай в инициировании распространения коронавируса и последствиях от пандемии для всего мира. Тем временем, глава США в своем Twitter заявил, что масштабная дезинформация Китая направлена на то, чтобы грядущие президентские выборы выиграл главный соперник Трампа, бывший вице-президент США Джо Байден. 

Дональд Трамп назвал позором дезинформационную и пропагандистскую атаку Китая на США и Европу, а также попыткой отвлечь внимание общественности от COVID-19.

"Китай ведет массированную дезинформационную кампанию, потому что они отчаянно хотят, чтобы сонный Джо Байден выиграл президентскую гонку, чтобы они могли продолжать грабить Соединенные Штаты, как они это делали десятилетиями, пока не появился я!", –написал Трамп.

Как сообщали Українські Новини, ранее бывший вице-президент и будущий официальный кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что, по его мнению, Трамп попытается отложить президентские выборы, которые должны состояться в ноябре 2020 года. 

Однако сам же президент опроверг слова Байдена. 

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