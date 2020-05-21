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21 травня 2020, четвер, 15:47 10
Америка 2020-05-21T19:15:03+03:00
Українські Новини
Китай проводить масштабну дезінформацію, щоб Байден виграв вибори, – Трамп

Китай проводить масштабну дезінформацію, щоб Байден виграв вибори, – Трамп

Елизавета Кесельман
США, Джо Байден, Дональд Трамп, Вибори президента США 2020
Дональд Трамп. Фото: championat.com
Дональд Трамп. Фото: championat.com

Президент Сполучених штатів Дональд Трамп практично кожен день звинувачує Китай в ініціюванні поширення коронавірусу і в наслідках пандемії для всього світу. Тим часом глава США у своєму Twitter заявив, що масштабна дезінформація Китаю спрямована на те, щоб майбутні президентські вибори виграв головний суперник Трампа, колишній віце-президент США Джо Байден.

Дональд Трамп назвав ганьбою дезінформаційну і пропагандистську атаку Китаю на США і Європу, а також спробою відволікти увагу громадськості від COVID-19.

"Китай веде масовану дезінформаційну кампанію, тому що вони відчайдушно хочуть, щоб сонний Джо Байден виграв президентську гонку, щоб вони могли продовжувати грабувати Сполучені Штати, як вони це робили десятиліттями, поки не з'явився я!", – написав Трамп.

Як повідомляли Українські Новини, раніше колишній віце-президент і майбутній офіційний кандидат у президенти США Джо Байден заявив, що, на його думку, Трамп спробує відкласти президентські вибори, які повинні відбутися в листопаді 2020 року.

Проте сам же президент спростував слова Байдена.

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