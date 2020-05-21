Олимпийские игры в Токио могут не состояться в 2021 году

Из-за пандемии коронавируса Олимпийские игры, которые должны были состояться в конце июля 2020 года, перенесли на 2021 год. Однако, Международный олимпийский комитет предполагает, что в следующем году соревнования могут не состояться. Об этом заявил президент комитета Томас Бах, передает ВВС.

В частности, организаторы поделились, что у них нет плана после переноса мероприятия на год из-за коронавируса.

"Нельзя вечно нанимать от 3 000 до 5 000 человек в оргкомитет. Спортсмены не могут быть в неопределенной ситуации", — сказал Бах.

Бах также отметил, что работа по реорганизации Игр была большой задачей, и предупредил, что мероприятие будет безусловно другим — с акцентом на предметы первой необходимости.

Как сообщали Українські Новини, еще в марте организаторы Олимпийских игр были полностью уверены в проведении олимпиады в Токио, несмотря на эпидемию коронавируса.

После этого, член МОК Дик Паунд дал организаторам олимпиады в Токио 3 месяца, чтобы определиться с безопасностью Игр.

Несмотря на уверенность в проведении Игр, Австралия и Канада отказались от участия в Олимпийских играх-2020 из-за пандемии коронавируса.

Также церемония зажжения огня Олимпийских игр прошла в Греции без зрителей.