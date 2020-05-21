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21 травня 2020, четвер, 13:38 7
Суспільство 2020-05-21T14:00:01+03:00
Українські Новини
У трьох областях карантинні ослаблення не почалися через складну ситуацію з COVID-19

У трьох областях карантинні ослаблення не почалися через складну ситуацію з COVID-19

Кира Молчанова
рівненська область, Чернівецька область, Волинська область, Карантин в Україні, Послаблення карантину
Коронавірус. Маски. Фото: Pixabay
Коронавірус. Маски. Фото: Pixabay

За станом на 18 травня ситуація із захворюваністю на коронавірусну інфекцію COVID-19 у Чернівецькій, Волинській та Рівненській областях не дозволяла перейти до пом'якшення карантину.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"За станом на 18 травня ситуація з захворюванням на COVID-19 у кількох західних областях (зокрема, Чернівецькій, Волинській, Рівненській) не дозволяла перейти до чергового етапу пом'якшення карантину", — сказано в ньому.

Згідно зі статистичними даними, 20 травня в Чернівецькій області зафіксовано 46 нових випадків COVID-19, у Волинській - 34 випадки, Рівненській — 22 випадки.

Загальна кількість хворих на 9:00 21 травня становить 2 842 людини у Чернівецькій області (1 місце за кількістю інфікованих), 698 осіб у Волинській області (13-е місце) і 1 287 осіб у Рівненській області (4-е місце).

Як повідомляли Українські Новини, кількість киян, у яких за минулу добу підтвердили коронавірус, порівняно з даними на 20 травня, збільшилася на 65 осіб. Зокрема, захворіли 7 медиків. Три людини померли.

Кабмін ввів адаптивну модель карантину з 22 травня по 22 червня.

Рішення про перехід на різні етапи пом'якшення обмежень буде прийматися регіональними комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

При введенні пом'якшень будуть враховуватися середня кількість випадків COVID-19 за 7 днів на 100 тис. населення (повинно бути менше 12 осіб), завантаженість ліжко-місць у лікарнях, які приймають хворих з коронавирусной інфекцією (не більше 50%), кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуно-ферментним методом (більше 12 на 100 тис. населення).

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