После продолжительного роста гривна упала в цене. Курс НБУ на четверг

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21 мая, на 6,95 коп. до 26,5854 UAH/USD, в то время как 20 мая курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился до 26,7361 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20 мая, на 5,51 коп. до 26,5159 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 32,5884 1 доллар США 26,5854 1 швейцарский франк 27,5382 10 иен 2,4704 10 российских рублей 3,7097 1 евро 29,1403

Как сообщали Українські Новини, экономист Михаил Кухар прогнозирует, что до конца года доллар продержится в курсовом значении 27 грн+/-50 коп. при условии, что Национальный банк Украины не сыграет в прошлогоднюю ревальвацию и не укрепит курс к 25 UAH/USD на лето и осень.

Ранее сообщалось о том, что Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 21 мая, на 5,14 коп. до 26,5676 UAH/USD.

Кроме того, 20 мая НБУ выпустил сувенирную банкноту по дизайну купюры 1 000 гривен из серебра 999,9 пробы.