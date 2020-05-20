Из серебра 999,9 пробы. Сегодня НБУ выпускает сувенирную банкноту по дизайну купюры 1 000 гривен

После того, как НБУ решил возобновить выпуск нумизматической продукции, ведомство сегодня выпустит сувенирную банкноту из серебра, которая воспроизводит дизайн банкноты номиналом 1 000 гривен. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українськi Новини. "НБУ 20 мая 2020 выпустит сувенирную банкноту из серебра, которая воспроизводит дизайн банкноты номиналом 1 000 гривен образца 2019 года", - говорится в сообщении. Сувенирная банкнота изготовлена из серебра 999,9 пробы, масса в чистоте - не менее 124,4 г, тираж - 300 штук, элемент отделки банкноты - голограмма. На лицевой стороне сувенирной банкноты изображен портрет Владимира Вернадского (1863-1945) - всемирно известного ученого-естествоиспытателя, основоположника комплекса современных наук о Земле - геохимии и биогеохимии, мыслителя, философа, первого президента Украинской академии наук, а на обратной стороне изображено здание Президиума Национальной академии наук. Отмечается, что реализация сувенирной банкноты на первом этапе состоится через электронные аукционы на Универсальной товарной бирже "Контрактовый дом УМВБ". О проведении аукционов Национальный банк сообщит дополнительно. Сувенирная банкнота. Фото: пресс-служба НБУ Как сообщали Українські Новини, 25 октября 2019 Национальный банк ввел в обращение банкноту номиналом 1 000 гривен. В связи с введением профилактических мероприятий для предотвращения распространения острой респираторной болезни, вызванной короновирусом, Национальный банк решил приостановить реализацию нумизматической продукции. При этом опубликован график, когда и какие банкноты выйдут из обращения и на что их заменят.