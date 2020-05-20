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20 мая 2020, среда, 07:00 395
Финансы 2020-05-20T07:45:02+03:00
Українські Новини
Из серебра 999,9 пробы. Сегодня НБУ выпускает сувенирную банкноту по дизайну купюры 1 000 гривен

Из серебра 999,9 пробы. Сегодня НБУ выпускает сувенирную банкноту по дизайну купюры 1 000 гривен

Кира Молчанова
НБУ, Банкнота, Сувенир, 1000 гривен
Сувенирная банкнота. Фото: пресс-служба НБУ
Сувенирная банкнота. Фото: пресс-служба НБУ

После того, как НБУ решил возобновить выпуск нумизматической продукции, ведомство сегодня выпустит сувенирную банкноту из серебра, которая воспроизводит дизайн банкноты номиналом 1 000 гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українськi Новини.

"НБУ 20 мая 2020 выпустит сувенирную банкноту из серебра, которая воспроизводит дизайн банкноты номиналом 1 000 гривен образца 2019 года", - говорится в сообщении.

Сувенирная банкнота изготовлена ​​из серебра 999,9 пробы, масса в чистоте - не менее 124,4 г, тираж - 300 штук, элемент отделки банкноты - голограмма.

На лицевой стороне сувенирной банкноты изображен портрет Владимира Вернадского (1863-1945) - всемирно известного ученого-естествоиспытателя, основоположника комплекса современных наук о Земле - геохимии и биогеохимии, мыслителя, философа, первого президента Украинской академии наук, а на обратной стороне изображено здание Президиума Национальной академии наук.

Отмечается, что реализация сувенирной банкноты на первом этапе состоится через электронные аукционы на Универсальной товарной бирже "Контрактовый дом УМВБ".

 О проведении аукционов Национальный банк сообщит дополнительно.

Сувенирная банкнота. Фото: пресс-служба НБУСувенирная банкнота. Фото: пресс-служба НБУ

Как сообщали Українські Новини, 25 октября 2019 Национальный банк ввел в обращение банкноту номиналом 1 000 гривен.

В связи с введением профилактических мероприятий для предотвращения распространения острой респираторной болезни, вызванной короновирусом, Национальный банк решил приостановить реализацию нумизматической продукции.

При этом опубликован график, когда и какие банкноты выйдут из обращения и на что их заменят. 

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