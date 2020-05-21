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21 травня 2020, четвер, 10:21 8
Економіка 2020-05-21T11:15:02+03:00
Українські Новини
Долар після тривалого падіння підскочив. Курс валют на 21 травня

Долар після тривалого падіння підскочив. Курс валют на 21 травня

Анна Рудык
Курс валют, курс долара, курс євро, курс гривні
Курс долара
Курс долара

В той час, як гривня почала падати, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 20 травня на 15,97 коп. до 26,8927 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 9,66 коп. до 26,5670 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 16,61 коп. до 28,8142 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 23,68 коп. до 29,3942 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 26,5670 26,8927 28,8142 29,3942 3,19 3,77
Максимальний 26,7000 27,3000 29,1000 29,6000 3,60 5,00
Мінімальний 26,4000 26,7000 28,3500 29,2000 2,30 3,60

Як повідомляли Українські Новини, економіст Михайло Кухар прогнозує, що до кінця року долар протримається у курсовому значенні 27 грн+/-50 коп. за умови, що Національний банк України не зіграє в торішню ревальвацію і не зміцнить курс до 25 UAH/USD на літо і осінь.

Раніше повідомлялося про те, що Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 21 травня, на 5,14 коп. до 26,5676 UAH/USD.

Також 20 травня НБУ випустив сувенірну банкноту дизайну купюри 1 000 гривень зі срібла 999,9 проби.

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