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20 мая 2020, среда, 12:53 690
Финансы 2020-05-20T15:00:03+03:00
Українські Новини
Официальный курс гривны на 21 мая. Нацвалюта упала в цене

Официальный курс гривны на 21 мая. Нацвалюта упала в цене

Елена Новикова
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Курс гривны
Курс гривны

Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 21 мая, на 5,14 коп. до 26,5676 UAH/USD, в то время, как доллар продолжает падать, а евро подорожал в обменных пунктах киевских банков.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 20 мая, на 5,87 коп. до 26,5162 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, экономист Михаил Кухар прогнозирует, что до конца года доллар продержится в курсовом значении 27 грн+/-50 коп. при условии, что Национальный банк Украины не сыграет в прошлогоднюю ревальвацию и не укрепит курс к 25 UAH/USD на лето и осень.

Тем временем, Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 18 мая, на 3,80 коп. до 26,6435 UAH/USD.

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