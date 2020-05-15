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15 мая 2020, пятница, 07:00 48
Жизнь 2020-05-15T08:00:02+03:00
Українські Новини
День вышиванки: когда и как отметят праздник в Украине в 2020 году

День вышиванки: когда и как отметят праздник в Украине в 2020 году

Елизавета Кесельман
Вышиванка, День вышиванки, Традиции дня вышиванки, День вышивании-2020
Вышиванка. Фото: pixabay.com
Вышиванка. Фото: pixabay.com

Всемирный день вышиванки отмечает каждый украинец. Ведь именно она испокон веков является традиционным нарядом украинского народа. Українські Новини расскажут, когда и в каких традициях отметят праздник в 2020 году.

Ежегодно Всемирный день вышиванки день празднуют в третий четверг мая. В 2020 году этот день отметят 21 мая, который пройдет со значительными осадками. Основателем праздника стала Леся Воронюк, которая предложила отмечать его среди студентов Черновцов.  Для этого, все студенты университета пришли в один день в вышиванках. Праздник был учреждён в 2006 году. 

Идея празднования Дня вышиванки заключается в проявлении патриотизма Украины. Ведь каждый узор на одежде содержит свой символ и значение. В этот день, все украинцы, от малого до великого, как и в Украине, так и за рубежом, одеваются в традиционные украинские наряды. В знак солидарности, акцию поддерживают и иностранцы, надевая украинские вышиванки. Например, в 2016 году премьер-министр Канады Джастин Трюдо в этот праздник провел в парламенте целый день в вышиванке.

В этот день принято также проводить праздничные мероприятия, самое распространенное из которых – соревнование среди коллективов на самую лучшую вышиванку.

Коллективы, семьи соревнуются за звание лучших в своих вышиванках. Это патриотическое соревнование началось в 2014 году, когда впервые провели фотоконкурс "Моя семья в вышиванке". К организаторам праздника присылали фотографии не только из городов и сел Украины, но и из 8 стран мира: Канады, США, Италии, Германии, Франции, России, Румынии, Португалии.

Раньше ко Дню вышиванки в третью субботу мая в столице проходил традиционный марш в вышиванках. Грандиозное шествие любителей этнической одежды стартовало от Золотых Ворот.

Также День вышиванки отмечают в Харькове, Днепре, Полтаве, Житомире, Львове, Ужгороде и многих других городах Украины.

Как сообщали Українські Новини, карантин в Украине закончится 22 мая. Кроме того, Зеленский рассказал о втором этапе смягчения карантина.

Также мы сообщали о том, что открылось в Украине с 11 мая. 

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