День вышиванки: когда и как отметят праздник в Украине в 2020 году

Всемирный день вышиванки отмечает каждый украинец. Ведь именно она испокон веков является традиционным нарядом украинского народа. Українські Новини расскажут, когда и в каких традициях отметят праздник в 2020 году.

Ежегодно Всемирный день вышиванки день празднуют в третий четверг мая. В 2020 году этот день отметят 21 мая, который пройдет со значительными осадками. Основателем праздника стала Леся Воронюк, которая предложила отмечать его среди студентов Черновцов. Для этого, все студенты университета пришли в один день в вышиванках. Праздник был учреждён в 2006 году.

Идея празднования Дня вышиванки заключается в проявлении патриотизма Украины. Ведь каждый узор на одежде содержит свой символ и значение. В этот день, все украинцы, от малого до великого, как и в Украине, так и за рубежом, одеваются в традиционные украинские наряды. В знак солидарности, акцию поддерживают и иностранцы, надевая украинские вышиванки. Например, в 2016 году премьер-министр Канады Джастин Трюдо в этот праздник провел в парламенте целый день в вышиванке.

В этот день принято также проводить праздничные мероприятия, самое распространенное из которых – соревнование среди коллективов на самую лучшую вышиванку.

Коллективы, семьи соревнуются за звание лучших в своих вышиванках. Это патриотическое соревнование началось в 2014 году, когда впервые провели фотоконкурс "Моя семья в вышиванке". К организаторам праздника присылали фотографии не только из городов и сел Украины, но и из 8 стран мира: Канады, США, Италии, Германии, Франции, России, Румынии, Португалии.

Раньше ко Дню вышиванки в третью субботу мая в столице проходил традиционный марш в вышиванках. Грандиозное шествие любителей этнической одежды стартовало от Золотых Ворот.

Также День вышиванки отмечают в Харькове, Днепре, Полтаве, Житомире, Львове, Ужгороде и многих других городах Украины.

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