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25 апреля 2020, суббота, 18:53 1013
Общество 2020-04-25T18:54:39+03:00
Українські Новини
В Украине второй раз за неделю произошло землетрясение. Подземные толчки ощутили в Одессе

В Украине второй раз за неделю произошло землетрясение. Подземные толчки ощутили в Одессе

Валерия Драгомирова
Одесса, Землетрясение, Румыния, Землетрясение в Одессе
Землетрясение. Фото: pixabay
Землетрясение. Фото: pixabay

В то время, как на Пасху на Закарпатье зафиксировали два землетрясения, в ночь на 25 апреля на востоке Румынии, в уезде Вранча, Галац также произошло землетрясение. Жители Одессы ощутили несколько подземных толчков. Об этом пишет местный сайт Vgorode

По данным Румынского Института физики Земли, подземные толчки произошли на глубине 22 километра. Сотрудники института оценили явление как среднее, силой 5 баллов. Сейсмическая активность в 1:04 ощущалась в Румынии и Молдове.

Одессу "потрясло" 10-15 секунд.

Толчки ощущались, в основном, в многоэтажных домах.

Как сообщали Українські Новини, в феврале на турецко-иранской границе в  произошло землетрясение магнитудой 5,7. Погибли 9 человек.


Ранее в Японии произошло мощное землетрясение. Эпицентр землетрясения находился в 41,7 км от морского дна Тихого океана.

Кроме того, 1 апреля в США произошли два мощных землетрясения. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 км.

В январе в Турции произошло мощное землетрясение. Погиб по меньшей мере 21 человек и более 1000 пострадали.

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