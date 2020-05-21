Пенсионный фонд направил на финансирование майских пенсий еще 1,8 миллиарда гривен

Новую пенсионную систему в Украине собираются запустить с начала октября. Пока же Пенсионный фонд Украины по графику продолжает финансирование майских пенсий. 20 мая на выплаты пенсионерам направили 1,8 млрд грн.

Об этом сообщает ПФУ в Facebook.

С начала месяца профинансировано пенсий на суму 31,4 миллиарда гривен.

В фонде напоминают, что выплата пенсий будет проведена в назначенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке: пенсию зачислят на счет в банке, а тем, кто избрал АО "Укрпочта", пенсии почтальоны доставят домой.

Как сообщали Українські Новини, Пенсионный фонд 13 мая выделил на выплату пенсий 1,3 миллиарда гривен

Пенсионный фонд (ПФ) направил 9,9 млрд гривен на выплату единоразовой денежной помощи пенсионерам в размере 1 тыс. гривен.

Пенсионный фонд Украины начал выплату компенсации к пенсии за апрель пенсионерам старше 80 лет в размере до 500 гривен.

Тем временем пенсионеры, которые имеют подработку или получили гонорар, могут лишиться надбавок к пенсии, поскольку Пенсионный фонд может зачислить такого человека к категории работающих пенсионеров