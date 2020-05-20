подписаться на рассылку
26.35 26.67
28.55 29.16
˟
20 мая 2020, среда, 23:18 265 Инфографика
Медицина 2020-05-20T23:30:01+03:00
Українські Новини
ВОЗ зафиксировала рекордное количество заражений коронавирусом за сутки

ВОЗ зафиксировала рекордное количество заражений коронавирусом за сутки

Надежда Комендантова
ВОЗ, Covid-19, Коронавирус в мире, статистика коронавируса, Заболеваемость коронавирусом
Коронавирус в мире Фото: pixabay
Коронавирус в мире Фото: pixabay

После того, как Трамп заявил о том, что намерен навсегда лишить финансирования ВОЗ, генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус заявил о наибольшем количестве случаев заражений коронавирусом за сутки от начала пандемии.

Об этом сообщает сайт ВОЗ.

"За последние 24 часа в ВОЗ поступили данные о 106 тыс. случаев заболевания - это самый большой показатель за сутки с начала вспышки. Почти две трети этих случаев зарегистрированы в четырех странах", - заявил Гебреесус.

Согласно данным worldometers, в США 11790 заражений за сутки, в России 8764, Индии 5553 и Чили 4000. 

Количество новых случаев коронавируса в мире по состоянию на 23.00Количество новых случаев коронавируса в мире по состоянию на 23.10

Как сообщали Українські Новини, Трамп считает за честь лидерство США по количеству больных коронавирусом. 

Из-за пандемии коронавируса в Соединенных штатах более 30 млн человек остались без работы. Правительство США оценило мировой ущерб от коронавируса в 9 триллионов долларов. 

Больше новостей о: ВОЗ Covid-19 Коронавирус в мире статистика коронавируса Заболеваемость коронавирусом

В Минздраве рассказали, могут ли комары и мухи пер...
Зеленский анонсировал "нормандскую встречу" после ...
В Украине после 4-дневного роста количество новых ...
Ваши ошибки слишком дорогостоящие: Трамп хочет нав...
Минздрав разрешил офисным работникам выходить на работу, но не всем и в масках
Половина областей Украины могут смягчить карантин, - МОЗ
Новости
ВОЗ зафиксировала рекордное количество заражений коронавирусом за сутки 23:18 Инфографика
Минобразования утвердило даты основных сессий ВНО-2020 22:48
Бывший премьер Гончарук рассказал, как Зеленский "наделал ошибок" 22:17
В Минсоцполитике заявили, что рост бедности украинцам не грозит 21:58
В Кембриджском университете обучение в дистанционном режиме продлили на год 21:58
больше новостей
Летнего тепла ждать не стоит. Синоптики дали неутешительный прогноз на конец мая 05:30 Карта
Новую пенсионную систему в Украине запустят с октября: кого коснется и что изменит 05:40 Инфографика
Сегодня у Зеленского годовщина: год назад состоялась его инаугурация 00:01
В половину меньше пассажиров и все в масках. Как будет работать транспорт в Киеве после 22 мая 12:33
Рада отменила закон о продлении до 2022 права на досрочный выход женщин на пенсию 13:22
больше новостей
Вакарчук вошел в тройку политиков, которым люди больше всего не доверяют 06:19 Инфографика
Джозеф Байден и Петр Порошенко. Фото из открытых источников
Я повысил тарифы на 100%, когда МВФ требовал на 75%, – обнародованы разговоры Порошенко с Байденом 16:17 Аудиозапись
Новую пенсионную систему в Украине запустят с октября: кого коснется и что изменит 05:40 Инфографика
Работники психбольницы в дождь вышли на акцию протеста из-за нехватки финансирования 13:13
52 млн грн достигли убытки "Винницагаз" из-за заниженного тарифа на распределение газа 11:35 Пресс-релиз
больше новостей
Рада намерена разрешить взламывать квартиры из-за долгов за коммуналку
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok