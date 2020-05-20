ВОЗ зафиксировала рекордное количество заражений коронавирусом за сутки

После того, как Трамп заявил о том, что намерен навсегда лишить финансирования ВОЗ, генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус заявил о наибольшем количестве случаев заражений коронавирусом за сутки от начала пандемии.

Об этом сообщает сайт ВОЗ.

"За последние 24 часа в ВОЗ поступили данные о 106 тыс. случаев заболевания - это самый большой показатель за сутки с начала вспышки. Почти две трети этих случаев зарегистрированы в четырех странах", - заявил Гебреесус.

Согласно данным worldometers, в США 11790 заражений за сутки, в России 8764, Индии 5553 и Чили 4000.

Количество новых случаев коронавируса в мире по состоянию на 23.10

Как сообщали Українські Новини, Трамп считает за честь лидерство США по количеству больных коронавирусом.

Из-за пандемии коронавируса в Соединенных штатах более 30 млн человек остались без работы. Правительство США оценило мировой ущерб от коронавируса в 9 триллионов долларов.