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20 травня 2020, середа, 23:18 8 Інфографіка
Медицина 2020-05-20T23:45:01+03:00
Українські Новини
ВООЗ зафіксувала рекордну кількість заражень коронавірусом за добу

ВООЗ зафіксувала рекордну кількість заражень коронавірусом за добу

Надежда Комендантова
ВООЗ, Захворювання на коронавірус, коронавірус у світі, статистика коронавірусу
Коронавірус в світі Фото: pixabay
Коронавірус в світі Фото: pixabay

Після того, як Трамп заявив про те, що має намір назавжди позбавити фінансування ВООЗ, генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреесус заявив про найбільшу кількість випадків заражень коронавірусом за добу від початку пандемії.

Про це повідомляє сайт ВООЗ.

"За останні 24 години до ВООЗ надійшли дані про 106 тис. випадків захворювання - це найбільший показник за добу з початку спалаху. Майже дві третини цих випадків зареєстровані в чотирьох країнах", - заявив Гебреесус.

Згідно з даними worldometers, в США 11790 заражень за добу, в Росії 8764, Індії 5553 і Чилі 4000.

Кількість нових випадків коронавіруса у світі за станом на 23.00Кількість нових випадків коронавіруса в світі станом на 23.10

Як повідомляли Українські Новини, Трамп вважає за честь лідерство США за кількістю хворих коронавірусом.

З-за пандемії коронавіруса у Сполучених штатах понад 30 млн осіб залишилися без роботи. Уряд США оцінило світова збиток від коронавіруса в 9 трильйонів доларів.

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