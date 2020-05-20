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20 мая 2020, среда, 21:58 200
Экономика 2020-05-20T21:58:48+03:00
Українські Новини
В Минсоцполитике заявили, что рост бедности украинцам не грозит

В Минсоцполитике заявили, что рост бедности украинцам не грозит

Ольга Фандорина
Кризис, Безработица, Минсоцполитики, Бедности

В этом году уровень бедности лишь на 6,5% превысит прошлогодние показатели и оснований для резкого роста уровня бедности в Украине из-за пандемии коронавируса нет, в то время, как президент Владимир Зеленский объявил, что зарплата в 5000-6000 тысяч гривен - это не бедность. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

По данным министерства, в течение последних трех лет в Украине наблюдается уверенный выход из кризиса. Украина имела реальные шансы достичь по уровню бедности показателей 2008 года, в частности, в 2018 году показатель бедности составлял 43,2% по сравнению с 58,6% в 2016 году. В 2019 году уровень бедности также продолжил снижаться.

"Так, уровень бедности по абсолютному критерию (затраты ниже фактического прожиточного минимума) за 9 месяцев 2019 года уменьшился и составил 41,4% против 45,0% в соответствующем периоде 2018 года", - рассказали в Минсоцполитики.

В министерстве отметили, что пандемия коронавируса внесла коррективы в показатели социально-экономического развития страны, но резкого роста уровня бедности не ожидается. Так, в конце 2020 года уровень безработицы составит 45%, что всего на 6,5% выше показателей 2019 года (38,5%).

Как сообщали Українські Новини, эксперты рассказали, что будет с экономикой в Украине и какой будет курс доллара.

В связи карантином из-за коронавируса в Украине растет безработица, в апреле зарегистрировали 100 тысяч безработных.

Также в Офисе президента расказали, как будут выводить экономику из кризиса из-за вынужденного карантина.

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