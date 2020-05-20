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20 мая 2020, среда, 20:40 216
Общество 2020-05-20T21:11:10+03:00
Українські Новини
В Хмельницком COVID-19 заболела роженица и акушерка. Обе лечатся дома

В Хмельницком COVID-19 заболела роженица и акушерка. Обе лечатся дома

Кира Молчанова
Хмельницкая область, Хмельницкий, перинатальный центр, коронавирус в Украине
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Случай коронавируса в перинатальном центре фиксируют в Хмальницком, где в области подтвердили 280 случаев заражения. Там COVID-19 у роженицы и акушерки. Обе контактировали с медиком, у которой ранее выявили коронавирус.

Об этом сообщает "Е" со ссылкой на мэра Хмельницкого Александра Симчишин.

"Это 31-летняя роженица, которая рожала в перинатальном центре. Сейчас она находится дома, на амбулаторном лечении. Второе лицо - 56-летняя акушерка, также лечится дома", — говорится в сообщении.

В Хмельницком перинатальном центре у акушерки диагностировали коронавирус и проверили на инфекцию всем 36-ти людям, которые с ней контактировали в медучреждении. Инфекция подтвердилась лишь в двух.

Как сообщали Українськi Новини, в Мукачево Закарпатской области выявили вспышку коронавируса в областном психоневрологическом интернате, который находится на территории города.

Кроме того, семь киевских интернатов проверят на Covid-19 на этой неделе. 

Это сделают после того, как заболевшими коронавирусом оказались несколько воспитанников и работников Дарницкого интерната.

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