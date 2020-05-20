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20 мая 2020, среда, 19:42 512
Общество 2020-05-20T20:15:01+03:00
Українські Новини
Завтра начнут выдавать разрешения на автобусные перевозки

Завтра начнут выдавать разрешения на автобусные перевозки

Ольга Фандорина
Перевозки, Пассажирские перевозки, автобусные перевозки, Смягчение карантина
Водитель автобуса.Фото: pixabay
Водитель автобуса.Фото: pixabay

В Украине из-за смягчения карантина и перехода к его адаптивному виду разрешения на автобусные перевозки начнут выдавать с 21 мая. Речь идет о перевозках на межобластных маршрутах и международных регулярных перевозках.

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры.

На время карантина введено ограничение на посещения офиса ГП "ГосавтотрансНИИпроект" в Киеве.

"В связи с этим выдача разрешений (и выписок из них) на перевозку пассажиров на межобластном автобусном маршруте общего пользования и разрешений на международные регулярные перевозки пассажиров будет осуществляться с 21.05.2020 с 10:00 до 13:00 в рабочие дни", - говорится в сообщении.

Министерство предупреждает, что вход в помещение возможен при соблюдении следующих правил:

  • наличие средства индивидуальной защиты (маски или респиратора);
  • отсутствие скопления людей;
  • соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метра.

Как сообщали Українські Новини, сегодня начался 70-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19. Тем временем, в Украине выявили почти 1,3 тыс. кафе, парикмахерских и магазинов, нарушающих карантин.

Кроме того, после трехдневного падения количество новых случаев коронавируса резко увеличилось. 19 мая количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 354 до 19 230, количество умерших от заболевания - на 16 человек до 564

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