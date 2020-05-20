подписаться на рассылку
26.35 26.67
28.55 29.16
˟
20 мая 2020, среда, 19:00 48
Общество 2020-05-20T20:30:03+03:00
Українські Новини
Ослабление карантина. В Украине разрешили проводить спортивные соревнования без зрителей

Ослабление карантина. В Украине разрешили проводить спортивные соревнования без зрителей

Кира Молчанова
Кабмин, Богослужение, Спортивные соревнования, карантин в Украине
Олимпийский стадион. Фото: pixabay
Олимпийский стадион. Фото: pixabay

Кабинет Министров в рамках ослабления карантина разрешил проведение богослужений и спортивных соревнований без зрителей с 22 мая.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передают Українськi Новини.

 Согласно опубликованной им инфографике, с 22 мая будет разрешено проведение религиозных мероприятий при условии пребывания не более 1 человека на 10 кв. м и спортивных мероприятий с участием до 50 человек без зрителей.

 Спортивные мероприятия с участием более 50 человек должны согласовываться с Министерством здравохранения.

 Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров разрешил работу метрополитена и детских садов с 25 мая при условии соблюдения критериев адаптивного карантина.

 С 22 мая Кабмин также разрешил работу гостиниц и городского (кроме метро), пригородного и внутриобластного транспорта.

В Мининфраструктуры рассказали, при каких условиях начнется возобновление работы транспорта.

Больше новостей о: Кабмин Богослужение Спортивные соревнования карантин в Украине

В Святогорской лавре, где на Пасху прошло массовое...
Минкультуры вдвое снизило плату за аренду Дворца с...
Кабмин разрешил работу гостиниц с 22 мая...
В Мининфраструктуры рассказали, при каких условиях...
Кабмин ввел адаптивный карантин по 22 июня
Половина областей Украины могут смягчить карантин, - МОЗ
Новости
В Хмельницком COVID-19 заболела роженица и акушерка. Обе лечатся дома 20:39
С сегодняшнего дня Турция открыла границы для 31 страны мира: попасть можно только с целью лечения 20:29
Кабмин предусмотрел дотацию 200 гривен на пчелосемью для "многосемейных" пчеловодов 20:26
Нарушитель границы. Фото: facebook.com/DPSUkraine
Бежал - стреляли: Госпогранслужба со стрельбой поймала нарушителя границы 20:25
Летом в Киеве собираются открыть 14 пляжей и 18 зон отдыха 20:13
больше новостей
Летнего тепла ждать не стоит. Синоптики дали неутешительный прогноз на конец мая 05:30 Карта
Ослабление карантина: как будут работать спортзалы и фитнесс-клубы 22:24 Инфографика
Новую пенсионную систему в Украине запустят с октября: кого коснется и что изменит 05:40 Инфографика
Сегодня у Зеленского годовщина: год назад состоялась его инаугурация 00:01
В половину меньше пассажиров и все в масках. Как будет работать транспорт в Киеве после 22 мая 12:33
больше новостей
Ослабление карантина: как будут работать спортзалы и фитнесс-клубы 22:24 Инфографика
Вакарчук вошел в тройку политиков, которым люди больше всего не доверяют 06:19 Инфографика
Джозеф Байден и Петр Порошенко. Фото из открытых источников
Я повысил тарифы на 100%, когда МВФ требовал на 75%, – обнародованы разговоры Порошенко с Байденом 16:17 Аудиозапись
Новую пенсионную систему в Украине запустят с октября: кого коснется и что изменит 05:40 Инфографика
Работники психбольницы в дождь вышли на акцию протеста из-за нехватки финансирования 13:13
больше новостей
Зеленский про второй срок, языковые квоты, люстрацию, Авакова и приговор Порошенко. Все новости пресс-конференции
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok