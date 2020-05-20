Ослабление карантина. В Украине разрешили проводить спортивные соревнования без зрителей

Кабинет Министров в рамках ослабления карантина разрешил проведение богослужений и спортивных соревнований без зрителей с 22 мая.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передают Українськi Новини.

Согласно опубликованной им инфографике, с 22 мая будет разрешено проведение религиозных мероприятий при условии пребывания не более 1 человека на 10 кв. м и спортивных мероприятий с участием до 50 человек без зрителей.

Спортивные мероприятия с участием более 50 человек должны согласовываться с Министерством здравохранения.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров разрешил работу метрополитена и детских садов с 25 мая при условии соблюдения критериев адаптивного карантина.

С 22 мая Кабмин также разрешил работу гостиниц и городского (кроме метро), пригородного и внутриобластного транспорта.

В Мининфраструктуры рассказали, при каких условиях начнется возобновление работы транспорта.