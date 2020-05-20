Боевики открыли огонь из запрещенного вооружения. Ранен воин ВСУ

После того, как на Донбассе были ранены трое украинских военных, боевики 14 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил в среду, 1 украинский военнослужащий ранен.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстреливал украинские позиции вблизи Павлополя, Песков, Старогнатовки, Каменки, Красногоровки и Богдановки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли украинские позиции вблизи Орехово, Шумов, Пивденного и Крымского.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим тишины соблюдался.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава ООС не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщали Українськi Новини, 19 мая боевики 10 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил, потерь не было.

Ранее боевики 4 раза обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил 17 мая, 1 украинский военнослужащий получил ранения.

15 мая на Донбассе в бою ранены двое украинских военных.



