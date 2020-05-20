Половина областей Украины могут смягчить карантин, - МОЗ

В ряде областей уже есть все условия для перехода ко второму этапу смягчения карантина, однако некоторые регионы пока к этому не готовы. Об этом заявил руководитель Центра общественного здоровья Игорь Кузин в комментарии Лб.ua.

"Мы посмотрели по всем тем показателям, которые были предложены Кабмином, по этим показателям есть 13 областей, которые на сегодняшний день могут переходить или готовы к переходу на второй этап. Среди них такие области, как Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская", - сообщил Кузин.

В ближайшее время на сайте Минздрава и ЦОЗ будет вывешена общая таблица по всем показателям, и она будет ежедневно меняться, отражая готовность каждой области смягчать карантин.

По словам Кузина, некоторые области пока не могут переходить ко второму этапу смягчения карантина.

"Например, Черновицкая область, к сожалению, пока нет. Там у них очень сложная ситуация, и хоть у них довольно неплохие охваты по показателям тестирования, но, к сожалению, количество регистрируемых и новых случаев достаточно высокое", - сказал Кузин.

Как сообщали Українські Новини, сегодня начался 70-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19. Тем временем, в Украине выявили почти 1,3 тыс. кафе, парикмахерских и магазинов, нарушающих карантин.

Кроме того, после трехдневного падения количество новых случаев коронавируса резко увеличилось. 19 мая количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 354 до 19 230, количество умерших от заболевания - на 16 человек до 564