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21 травня 2020, четвер, 05:00 4
Фінанси 2020-05-21T05:15:01+03:00
Українські Новини
Після тривалого зростання гривня впала в ціні. Курс НБУ на четвер

Після тривалого зростання гривня впала в ціні. Курс НБУ на четвер

Елена Новикова
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Курс НБУ
Курс НБУ

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 21 травня, на 6,95 коп. до 26,5854 UAH/USD, у той час як 20 травня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився до 26,7361 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 20 травня, на 5,51 коп. до 26,5159 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 32,5884
1 долар США 26,5854
1 швейцарський франк 27,5382
10 ієн 2,4704
10 російських рублів 3,7097
1 євро 29,1403

Як повідомляли Українські Новини, економіст Михайло Кухар прогнозує, що до кінця року долар протримається у курсовому значенні 27 грн+/-50 коп. за умови, що Національний банк України не зіграє в торішню ревальвацію і не зміцнить курс до 25 UAH/USD на літо і осінь.

Раніше повідомлялося про те, що Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 21 травня, на 5,14 коп. до 26,5676 UAH/USD.

Крім того, 20 травня НБУ випустив сувенірну банкноту дизайну купюри 1 000 гривень зі срібла 999,9 проби.

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