Після тривалого зростання гривня впала в ціні. Курс НБУ на четвер

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 21 травня, на 6,95 коп. до 26,5854 UAH/USD, у той час як 20 травня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився до 26,7361 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 20 травня, на 5,51 коп. до 26,5159 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 32,5884 1 долар США 26,5854 1 швейцарський франк 27,5382 10 ієн 2,4704 10 російських рублів 3,7097 1 євро 29,1403

Як повідомляли Українські Новини, економіст Михайло Кухар прогнозує, що до кінця року долар протримається у курсовому значенні 27 грн+/-50 коп. за умови, що Національний банк України не зіграє в торішню ревальвацію і не зміцнить курс до 25 UAH/USD на літо і осінь.

Раніше повідомлялося про те, що Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 21 травня, на 5,14 коп. до 26,5676 UAH/USD.

Крім того, 20 травня НБУ випустив сувенірну банкноту дизайну купюри 1 000 гривень зі срібла 999,9 проби.