Доллар продолжает падать, а евро внезапно подорожал. Курс валют на 20 мая

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 19 мая на 1,55 коп. до 26,7361 UAH/USD, курс покупки – понизился на 0,96 коп. до 26,4545 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 9,56 коп. до 28,6168 UAH/EUR, курс продажи повысился на 9,98 коп. до 29,1484 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 26,4545 26,7361 28,6168 29,1484 3,14 3,73 Максимальный 26,5500 27,3000 28,9000 29,4600 3,54 5,00 Минимальный 26,3000 26,6500 28,2500 28,8500 2,30 3,55

Как сообщали Українські Новини, экономист Михаил Кухар прогнозирует, что до конца года доллар продержится в курсовом значении 27 грн+/-50 коп. при условии, что Национальный банк Украины не сыграет в прошлогоднюю ревальвацию и не укрепит курс к 25 UAH/USD на лето и осень.

Тем временем, Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 18 мая, на 3,80 коп. до 26,6435 UAH/USD.