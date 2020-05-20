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20 мая 2020, среда, 17:36 56
Силовые структуры 2020-05-20T18:30:02+03:00
Українські Новини
Дело по записям Деркача о разговорах Байдена и Порошенко будут расследовать НАБУ и ГБР

Дело по записям Деркача о разговорах Байдена и Порошенко будут расследовать НАБУ и ГБР

Кира Молчанова
СБУ, Джо Байден, НАБУ, Петр Порошенко, Ирина Венедиктова, Записи Деркача
Ирина Венедиктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova
Ирина Венедиктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova

Офис генерального прокурора поручил Национальному антикоррупционному бюро и Госбюро расследований расследовать уголовное производство по записям разговоров экс-вице-президента США Джозефа Байдена и бывшего Президента Петра Порошенко от 16 ноября 2016 года, обнародованным депутатом Рады Андреем Деркачем (внефракционный).

Об этом Українським Новинам сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

По ее словам, расследование одного эпизода, по статье 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса, поручено НАБУ, другого эпизода, по статье 111 (государственной измена) - СБУ.

Других деталей она не сообщила.

Позже Венедиктова уточнила, что все же расследованием эпизода, который касается ст. 111 Уголовного кодекса, согласно субъекту подследственности займется ГБР.

Как сообщали Українськi Новини, Офис генпрокурора открыл дело по записям Деркача о разговорах Байдена и Порошенко.

Экс-Президент Порошенко просил Байдена повлиять на фракцию Верховной Рады "Самопомощь" для поддержки ею назначения бывшего министра финансов Натальи Яресько премьер-министром в 2016 году.

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